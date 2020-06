iOS 14 ed iPadOS 14: ecco la lista degli iPhone ed iPad che saranno aggiornati

Come di consueto, al termine del keynote di ieri Apple ha diffuso la lista dei dispositivi che saranno aggiornati ai nuovi sistemi operativi. In particolare per il nuovo iOS 14 viene garantito un ampio supporto sugli iPhone, in linea con quanto fatto dal colosso di Cupertino lo scorso anno con iOS 13.

Lista iPhone compatibili con iOS 14

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

‌iPhone XS‌ Max

iPhone XR

‌iPhone‌ X

‌iPhone‌ 8 e ‌iPhone‌ 8 Plus

‌iPhone‌ 7 e 7 Plus

‌iPhone SE‌ (Prima e seconda generazione)

‌iPhone‌ 6s e 6s Plus

iPod touch (Settima generazione)

Lista iPad compatibili con iPadOS 14

Tutti gli ‌iPad‌ Pro

iPad‌ (Settima Generazione)

iPad‌ (Sesta Generazione)

‌iPad‌ (Quinta generazione)

‌iPad‌ mini 5

‌iPad‌ mini 4

iPad Air (Terza generazione)

‌iPad‌ Air 2

Stesso discorso quindi anche per il nuovo iPadOS 14, che è stato mostrato all'opera su un iPad Pro ma che arriverà anche sui tablet delle precedenti generazioni e quelli della linea Mini ed Air.

Il lancio pubblico è previsto entro fine anno, e come sempre la data sarà annunciata durante il keynote autunnale nel corso del quale Apple dovrebbe presentare i nuovi iPhone 12, che includeranno iOS 14 come sistema operativo preinstallato. Solitamente però la distribuzione avviene nella seconda metà di Settembre, mentre la beta è già disponibile per coloro che sono in possesso di un account sviluppatore.