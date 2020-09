iOS 14, iPadOs 14 e watchOS 7 arrivano oggi: a che ora saranno disponibili?

L'ultimo annuncio in ordine di tempo arrivato da Apple nel corso del keynote di ieri riguarda la disponibilità di iOS 14, iPadOS 14 e watchOS 7, oltre che di tvOS 14. Apple infatti aggiornerà i propri dispositivi già nella giornata di oggi, e sulla base di quanto avvenuto gli scorsi anni possiamo già ipotizzare l'orario.

Apple è solita rilasciare gli aggiornamenti per tutti i propri sistemi operativi in prima serata. Nelle ultime settimane, ed in generale anche negli scorsi anni, il colosso di Cupertino ha dato il via alla distribuzione dopo le 19 italiane, un orario che coincide anche con la prima mattinata americana.

Tutto quindi lascia presagire che anche questa volta il protocollo sarà rispettato, sebbene quest'anno Tim Cook e soci abbiano fatto molte eccezioni. Innanzitutto, il keynote autunnale di ieri è stato il primo dal 2011 a non vedere la presenza di iPhone, ed il nuovo iOS arriverà anche per la prima volta senza un nuovo smartphone, per le ragioni che ben conosciamo.

La pandemia di Coronavirus ha sbaragliato tutte le carte in tavola ed ha costretto Apple a rivedere i suoi piani. Il prossimo mese, a giudicare dai rumor emersi, con ogni probabilità saranno presentati i nuovi iPhone 12.

Come sempre, consigliamo di effettuare un backup ai vostri dispositivi prima di procedere con l'aggiornamento.