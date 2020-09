iOS 14, iPadOS 14, watchOS 7 e tvOS 14 disponibili da domani 16 Settembre

Al termine del breve keynote di questo pomeriggio, in cui ha presentato tra gli altri il nuovo Apple Watch 6, Tim Cook ha annunciato la data di lancio per i sistemi operativi annunciati lo scorso giugno nel corso della WWDC.

L'amministratore delegato ha svelato che iOS 14, iPadOS 14, watchOS 7 e tvOS 14 saranno disponibili sui dispositivi supportati da domani, mercoledì 16 Settembre.

In particolare, watchOS 7 per procedere con l'installazione necessiterà di un iPhone 6s o successivo con iOS 14 installato, altrimenti non sarà possibile effettuare il download.

Contestualmente, iOS 14 introdurrà anche lo Spatial Audio per le AirPods Pro, che è già stato introdotto con l'aggiornamento software rilasciato nella notte di ieri ma che non può essere attivato a causa del mancato rilascio del major update per gli iPhone.

Tra le novità principali di iOS 14 troviamo i widget, ma anche la libreria app, le chiamate compatte che non occuperanno più tutto lo schermo, la modalità picture in picture per molte applicazioni ed un'ampia gamma di nuove funzioni per i messaggi.

Ovviamente tutti i nuovi dispositivi che approderanno sul mercato nelle prossime settimane, tra cui Apple Watch 6, SE, iPad 8 ed i nuovi iPad Air, avranno i nuovi sistemi operativi preinstallati al loro interno.