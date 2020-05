iOS 14, i leak sembrano essere veri: Apple starebbe analizzando l'accaduto

Nel corso degli anni, abbiamo visto molti rumor relativi alle nuove versioni di iOS. Tuttavia, spesso si trattava di informazioni non veritiere o di voci di corridoio di ben poco conto. Ultimamente, invece, il mondo dei leak è diventato sempre più "potente", tanto da riuscire a scovare in anteprima informazioni dettagliate su iOS 14.

In particolare, stando anche a quanto riportato da PhoneArena ed Engadget, l'ormai arcinoto leak trapelato a febbraio 2020, in cui veniva mostrato il presunto multitasking di iOS 14, sarebbe vero. Non solo: anche tutte le indiscrezioni relative ai widget troverebbero solide basi. Infatti, secondo quanto scoperto da Motherboard US, un utente avrebbe comprato un iPhone 11 destinato solamente agli sviluppatori in Cina e ne avrebbe ricavato le informazioni che ormai tutti conosciamo. Si vocifera che quell'iPhone sia costato migliaia di dollari.

Nonostante le prime notizie siano state pubblicate a febbraio 2020, la build coinvolta sarebbe risalente a dicembre 2019, quindi stiamo parlando di una fase preliminare dello sviluppo di iOS 14. Apple potrebbe far vedere pubblicamente la prossima major release a giugno 2020, quindi i cambiamenti potrebbero essere molti.

In ogni caso, sembra proprio che i leak siano veritieri. Infatti, si vocifera che Apple stia cercando di capire cosa sia successo veramente e come quell'iPhone sia finito nelle mani di terzi. Tuttavia, è chiaro che ci siano molti fornitori e partner di mezzo, quindi risalire all'origine del leak potrebbe essere molto complesso. Engadget e PhoneArena fanno sapere che Apple si è rifiutata di commentare le indiscrezioni.