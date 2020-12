iOS 14 e macOS Big Sur: ora è possibile condividere con la famiglia gli acquisti in-app

Dopo l'annuncio della WWDC, nel corso del quale Apple ha annunciato che la possibilità di condividere acquisti in-app con i membri della famiglia, il colosso di Cupertino ha finalmente attivato l'opzione per sviluppatori ed utenti che stanno utilizzando le ultime versioni di iOS e macOS.

La funzione è in fase di rollout, ma deve chiaramente essere abilitata anche lato sviluppatore e non solo da parte degli utenti.

L'attivazione può essere effettuata attraverso il menù Impostazioni, quindi nel pannello del proprio ID Apple ed il tab "abbonamento". Qui è stato inserito il pulsante "condividi nuovi abbonamenti" che, come indicato nella descrizione, porta alla condivisione degli "abbonamenti idonei con la famiglia".

Chiaramente non tutte le applicazioni supportano gli acquisti in-app e quindi la condivisione familiare delle sottoscrizioni. Lo sviluppatore Steve Harris ha notato che è discrezione dei creatori delle app l'eventuale attivazione della funzione degli utenti, attraverso il pannello Family Sharing del portale App Store Connect.

Non è chiaro quali servizi abbiano aderito e quali abbiano intenzione di farlo. Con il nuovo iOS 14.3, che dovrebbe debuttare nelle prossime settimane, però, gli utenti potrebbero ricevere una notifica sul dispositivo quando uno sviluppatore abiliterà il Family Sharing per gli abbonamenti, per fare in modo che possano scegliere se attivarlo o meno.

Apple proprio di recente ha rilasciato iOS 14.2.1 per gli iPhone 12, allo scopo di correggere alcuni problemi.