iOS 14, ecco tutte le nuove feature per proteggere la privacy degli utenti

Ogni nuova versione di iOS arriva nei dispositivi Apple con feature inedite per salvaguardare la privacy degli utenti. Nel caso di iOS 14 le misure attuate dalla Mela sono molte e rendono questo aggiornamento un must per iPhone e iPad, come hanno già mostrato le beta nel caso di Reddit, LinkedIn e TikTok.

Nel caso di queste tre applicazioni, la feature che ha evidenziato possibili problemi con la privacy è stata quella che mostra quali app copiano la clipboard degli utenti e controllano ciò che essi scrivono nel dispositivo senza aver chiesto il permesso per svolgere questa attività.

Altra nuova feature che ha già sollevato non poche polemiche su Twitter è stata la segnalazione delle app che registrano audio e/o video: iOS 14 infatti non solo notifica l’utente nel centro di controllo, avvertendolo delle ultime applicazioni che hanno usato fotocamera o microfono, ma fa apparire un puntino verde vicino alle icone di batteria, wifi e ricezione del segnale nel momento in cui il dispositivo sta registrando video, o arancione quando registra tramite microfono,.

Anche Safari su iOS 14 porterà con sé delle novità: con il nuovo aggiornamento, il browser di Apple monitorerà le password salvate su iCloud Keychain e renderà noto all’utente se esse sono compromesse o troppo deboli, consigliandogli di cambiarle. Inoltre, Safari avrà una scheda inedita chiamata “Privacy Report” per evitare che i siti traccino i tuoi cookies per annunci personalizzati o per l’analisi dei dati di navigazione, mostrando all’utente tutti quali tracker sono installati e quali sono i più diffusi in rete.

L’App Store allo stesso modo includerà una sezione privacy su ciascuna pagina dell’app, fornendo un riepilogo delle pratiche attuate da un’app prima di scaricarla. Questa funzione però arriverà con un aggiornamento successivo al lancio del sistema operativo, stando a quanto comunicato da Apple. Altra feature riguardante le applicazioni è la richiesta di permessi per il tracking di app di terze parti: ciò significa che quando un’applicazione viene installata sul dispositivo Apple, essa chiederà esplicitamente se può tracciare dati condivisi in app di altre aziende o meno.

Per quanto concerne la localizzazione, invece, iOS 14 offrirà la possibilità di attivare o meno la “localizzazione precisa” o “approssimativa”, per decidere se condividere la propria posizione esatta o una nei dintorni di quella reale. Infine, la Galleria avrà una sua feature esclusiva che permetterà all’utente di condividere con le applicazioni l’intera libreria di foto presenti nel dispositivo o soltanto quelle selezionate.

Sicuramente Apple sta pensando anche ad altre funzioni per salvaguardare la privacy degli utenti, ma per ora queste sono tutte le novità principali già presenti nella Public Beta di iOS 14 disponibile al pubblico.