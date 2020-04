iOS 14 potrebbe permettere di provare le applicazioni senza installarle

Dopo il rumor relativo all'arrivo dei widget su iPhone, torniamo a parlare di iOS 14 e delle possibili novità che verranno introdotte con la prossima major release del sistema operativo di Apple. Ebbene, nelle ultime ore si sta vociferando insistentemente della possibilità di provare le applicazioni senza installarle.

In particolare, stando anche a quanto riportato da The Verge e 9to5Mac, nel codice di una versione preliminare di iOS 14 sarebbero stati trovati dei riferimenti alle API "Clips". In parole povere, queste ultime consentirebbero agli sviluppatori di fornire agli utenti delle versioni di prova delle applicazioni, che non richiedono nemmeno di essere installate. Sembra che l'utente potrà avviare questi software semplicemente scansionando dei codici QR con la fotocamera del proprio iPhone.

Inoltre, a quanto pare, una volta terminata l'esperienza interattiva, ad esempio di un gioco, gli sviluppatori possono far vedere agli utenti una scheda che rimanda al download completo tramite App Store. Insomma, sembra proprio che la società di Cupertino voglia implementare su iOS 14 la possibilità di provare "al volo" le applicazioni supportate.

Vi ricordiamo che l'annuncio di iOS 14 dovrebbe avvenire durante l'edizione 2020 della WWDC, che si terrà solamente online per via della situazione attuale. Al momento, sul sito ufficiale non viene riportata una data precisa, ma si fa riferimento a "quest'estate".