iOS 14 preoccupa Facebook: 'potrebbe danneggiarci'

Il Chief Financial Officer di Facebook, David Wehner, nella conference call tenuta nella notte ha espresso le proprie perplessità sul nuovo iOS 14 di Apple, in quanto potrebbe danneggiare le attività del social network.

Nello specifico, Wehner si è scagliato contro la feature del sistema operativo che chiederà l'autorizzazione ad effettuare il tracciamento delle attività su altre applicazioni e siti web per scopi pubblicitari. Secondo il dirigente, qualora gli utenti dovessero rifiutare l'attivazione dell'opzione, Facebook non sarebbe più in grado di effettuare il targeting degli annunci, il che potrebbe ripercuotersi anche sulla loro capacità di monetizzare.

"Stiamo cercando di capire come saranno questi cambiamenti e che impatto avranno su di noi e sul resto del settore, ma renderanno più difficile la monetizzazione per gli sviluppatori di app e di altri utenti che utilizzano gli annunci di Facebook" ha affermato.

iOS 14 infatti prevede che ogni app che utilizza gli ID pubblicitari chieda il consenso agli utenti al primo avvio. Facebook ha già messo in preventivo un impatto sui conti della divisione pubblicitaria, che potrebbe risentire di questa funzione nel corso del quarto trimestre dell'anno.

"Gli annunci mirati sono un'ancora di salvezza per le piccole imprese, soprattutto in tempi di Coronavirus, e siamo preoccupati che le politiche aggressiva delle piattaforme possano tagliare quest'ancora di salvezza in un momento in cui è essenziale per la crescita ed il recupero" ha concluso Wehner.