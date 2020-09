iOS 14: i problemi del day one, dal browser predefinito all'indirizzo MAC

iOS 14 è ufficialmente disponibile anche in Italia da circa 24 ore. Le novità implementate sono interessanti, basti pensare alle azioni attivabili tramite il retro dell'iPhone. Tuttavia, ci sono stati anche dei problemi in questo day one.

In particolare, stando anche a quanto riportato da 9to5Mac e come riscontrato da noi stessi dopo l'installazione della versione stabile di iOS 14, l'ultimo "grande aggiornamento" relativo agli iPhone ha portato con sé una nuova funzionalità, ovvero quella che consente di cambiare il browser e l'app Mail di default, ma c'è un bug che si verifica quando l'utente riavvia lo smartphone. Infatti, se provate, ad esempio, a impostare Google Chrome come browser di default dalle Impostazioni e in seguito spegnere e riaccendere il vostro iPhone, vedrete che l'app predefinita tornerà a essere Safari. Lo stesso avviene per il client di posta elettronica. Questo "inconveniente" sembra affliggere tutti gli utenti.

Una problematica che sta invece creando grattacapi a una cerchia più ristretta di persone è quella relativa a una funzionalità pensata per la privacy. Infatti, l'iPhone ora utilizza un indirizzo MAC casuale quando si collega a una rete Wi-Fi. Apple ha realizzato questa novità per proteggere gli utenti dal tracciamento dei dati, ma questo sta causando problemi con alcune connessioni pubbliche, ad esempio quelle aziendali e scolastiche. Infatti, gli iPhone potrebbero non essere più riconosciuti e non riuscire più a ricevere l'ultima configurazione tramite sistema MDM (Mobile Device Management). Se volete approfondire la questione, vi consigliamo di consultare il sito ufficiale di Cisco (in inglese).

Insomma, il primo giorno di iOS 14 non è stato esente da problemi. Tuttavia, per il momento non sono stati segnalati altri particolari bug o inconvenienti.