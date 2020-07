iOS 14, anche Reddit e LinkedIn copiano la clipboard come TikTok

Una feature di iOS 14 ha mostrato come diverse applicazioni continuino a copiare la clipboard degli utenti, sollevando molti dubbi su come le app proteggano la loro privacy. TikTok è stata la prima a essere colta in fragrante e ha subito sollevato molte polemiche. Test recenti però hanno rivelato che Reddit e LinkedIn hanno lo stesso problema.

In seguito alle prime segnalazioni sui social, soprattutto su Twitter grazie al post di DonCubed, Reddit si è subito attivata per rilasciare in breve tempo un aggiornamento evitando un fiume di polemiche in grado di peggiorare la reputazione dell'azienda come è successo con TikTok.

A The Verge un portavoce dell’azienda ha comunicato che la parte di codice interessata “controlla le URL copiate e suggerisce titoli per un eventuale post in base al testo del link. Ciò non prevede l’invio del testo copiato a terze parti. Abbiamo rimosso questa stringa di codice e rilasceremo l’aggiornamento il 14 luglio”.

Dunque, dal social del robottino sono già arrivate buone notizie, ma anche dall’altra applicazione interessata ovvero LinkedIn. Dal social network per lavoratori e aziende sono arrivate le stesse conferme: l’app copia allo stesso modo i contenuti delle clipboard, ma dal prossimo aggiornamento non accadrà più.

Via Twitter, Erran Berger ha risposto a DonCubed ribadendo che il testo copiato non viene inviato a terze parti e nemmeno rimane nei loro server. A ZDNet però l’azienda ha detto che questo problema era un “bug”, dunque c’è ancora una certa ambiguità al riguardo.

In ogni caso, grazie alla beta di iOS 14 ora la privacy degli utenti sarà sempre più tutelata, mostrando pubblicamente problemi come questo per permettere di sistemarli rapidamente.