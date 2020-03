iOS 14 svela le principali novità di watchOS 7: c'è il monitoraggio del sonno

A poche ore dalla pubblicazione dei primi rumor sul nuovo Apple Watch, dalla beta di iOS 14 arrivano delle interessanti indicazioni su ciò che potrebbe lanciare Apple nel corso dell'anno appena iniziato.

Una prima versione di iOS 14 infatti rivela che il colosso di Cupertino lancerà una funzione in watchOS che consentirà gli utenti di condividere la configurazione del quadrante direttamente dall'app Watch per iOS. A quanto pare i quadranti saranno condivisi sotto forma di file da visualizzare nell'applicazione File, tramite AirDrop. Non dovrebbe essere possibile condividerli direttamente da Apple Watch ad Apple Watch.

watchOS 7 dovrebbe anche includere un nuovo quadrante Infograph, che si aggiungerà ai due già presenti sull'orologio. Si chiamerà Infograph Pro ed includerà anche un tachimetro per calcolare velocità e distanza.

Sempre da iOS 14 è emerso che i genitori potranno controllare gli Apple Watch dei figli direttamente da iPhone. E' prevista l'introduzione di una funzionalità chiamata Schooltime che consentirà di limitare determinate app o complicazioni sullo smartwatch durante alcuni lassi di tempo.

Previsto, finalmente, anche il debutto del tanto atteso e discusso monitoraggio del sonno. Apple però a quanto pare è conscia del fatto che la maggior parte degli utenti è solita caricare l'orologio durante la notte, ecco perchè ha ideato un sistema di promemoria che dirà ai proprietari di caricarlo prima di andare a letto, in modo tale da poter utilizzare la funzione ed ottenere il rapporto sulla qualità del sonno.

Da iOS 14 è anche emerso che Apple lancerà sul mercato un nuovo paio di cuffie over-ear, che utilizzeranno il marchio AirPods e saranno disponibili in grigio siderale, bianco e nero. Non è chiaro se includeranno un sistema di cancellazione del rumore, tanto meno se sarà possibile mettere in pausa la riproduzione di una canzone semplicemente togliendo le cuffie dalle orecchie.