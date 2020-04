iOS 14 trapela in alcuni screenshot: arrivano finalmente i widget su iPhone?

Si sta parlando ormai già da qualche mese di iOS 14, la prossima major release del sistema operativo di Apple. Tuttavia, nelle ultime ore le indiscrezioni e i leak si stanno intensificando.

In particolare, stando anche a quanto riportato da 9to5Mac, Apple starebbe ridisegnando la schermata dedicata alla gestione dei wallpaper, in modo da dare agli utenti maggiori possibilità di personalizzazione in iOS 14. Come potete vedere dai presunti screenshot presenti in calce alla notizia, fatti trapelare tramite Twitter, sembra proprio che la società di Cupertino voglia introdurre delle categorie (es. "Fiori") per suddividere gli sfondi, così da garantire maggiore chiarezza.

Inoltre, non mancheranno maggiori opzioni per scegliere come impostare i wallpaper. Ad esempio, a quanto pare, gli utenti saranno in grado di impostare uno sfondo dinamico solamente nella Home. Tuttavia, la novità più importante non si vede in realtà negli screenshot. Infatti, il team di 9to5Mac afferma di aver trovato nel codice di una build preliminare dei riferimenti al possibile arrivo dei widget su iOS.

Essenzialmente, Apple starebbe pensando di puntare su una maggiore personalizzazione della schermata Home, consentendo agli utenti di usare widget a proprio piacimento, spostandoli dove si vuole, proprio come avviene su Android. Insomma, potrebbe trattarsi di una "rivoluzione" per una certa tipologia d'utenza, ma al momento si tratta solamente di indiscrezioni. L'azienda di Cupertino deciderà veramente di fare questo passo con iOS 14? Staremo a vedere.