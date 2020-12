iOS 14, utenti iPhone lamentano notifiche assenti per i messaggi

iOS 14 è al centro di un nuovo bug. Infatti, ultimamente diversi utenti iPhone stanno lamentando la mancanza di notifiche per quel che riguarda i messaggi. Non sembrano essere pochi i dispositivi coinvolti e, a quanto pare, nemmeno gli ultimi aggiornamenti rilasciati agli sviluppatori risolverebbero questo inconveniente.

In particolare, stando anche a quanto riportato da 9to5Mac e The Verge, questo bug emerso nell'ultimo periodo non coinvolgerebbe solamente la gamma iPhone 12, come si pensava inizialmente, bensì un po' tutti gli smartphone Apple con iOS 14. Gli utenti che stanno riscontrando questo bug si stanno ovviamente lamentando online, anche per via del fatto che nemmeno la versione 14.3 di iOS, recentemente rilasciata ai developer, sembra risolvere il problema.

Il bug è chiaramente molto discusso sui forum, compreso quello ufficiale Apple. In ogni caso, il problema sembra rimuovere qualsiasi tipo di notifica legata ai messaggi, compresi i suoni. Insomma, un grattacapo di non poco conto per chi è solito utilizzare i messaggi di testo, ma alcuni utenti stanno segnalando che ci sarebbero dei problemi anche per quel che concerne le chiamate.

Insomma, la situazione non è esattamente delle più rosee. Non è chiaro se la società di Cupertino rilascerà un fix già mediante il prossimo aggiornamento software. Staremo a vedere.