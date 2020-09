iOS 14, utenti trovano un 'trucco' per il PiP senza Premium: YouTube non ci sta

La versione stabile di iOS 14 è ormai arrivata da qualche giorno e, tra l'altro, sono già state rese disponibili ulteriori novità. Tuttavia, come sempre accade nei primi giorni di una release di questa portata, le nuove funzionalità stanno portando alcuni grattacapi, sia agli utenti che alle aziende.

Infatti, in seguito ai problemi del primo giorno lato utente, adesso si parla di un "inconveniente" che coinvolge Google. In particolare, stando anche a quanto riportato da The Verge e 9to5Mac, gli utenti di iOS 14 avevano scoperto, durante la fase Beta, un "trucco" per utilizzare la nuova funzionalità Picture in Picture (PiP), che consente di visualizzare i contenuti in una finestra flottante, su YouTube senza dover necessariamente disporre di un account Premium.

In parole povere, alle persone bastava accedere al sito Web di YouTube dal browser Safari e poi sfruttare la funzionalità PiP di quest'ultimo per usufruire della succitata funzionalità senza pagare alcunché. Tuttavia, nelle ultime ore, ovvero in seguito alla release della versione stabile di iOS 14, questo "trucco" non funziona più. Infatti, provando a premere l'apposito pulsante per il Picture in picture, ora il video finisce per un secondo nella finestra flottante, salvo poi tornare alla visualizzazione "standard" tramite browser. Insomma, sembra proprio che il team di YouTube abbia deciso di rimuovere questa possibilità.

D'altronde, c'è da dire che in Italia il Picture in picture è accessibile tramite YouTube Premium anche su Android. In ogni caso, non sono ancora arrivati commenti ufficiali da parte di Google e Apple, ma sono in molti a pensare che si tratti di un blocco, più che di un bug.

Nel frattempo, online è emersa anche la questione del mancato supporto al 4K relativo all'app di YouTube per tvOS 14.