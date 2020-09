iOS 14, ci sono i widget di Google ed è già arrivata una nuova versione

iOS 14 è arrivato da poco meno di 48 ore, ma è già giunta l'ora di parlare di una nuova versione, che tra l'altro ha introdotto alcune novità. Inoltre, sono arrivati anche i widget di Google.

Partendo da questi ultimi, essi sono stati ufficialmente aggiunti attraverso l'ultima versione dell'app Google, in aggiunta alla funzionalità che permette di impostare Chrome e Gmail come predefinite. La novità è stata scovata da 9to5Google, che ha anche diffuso la procedura per attivare i widget di Google su iOS 14.

Riportiamo di seguito i passaggi che ci hanno consentito di abilitare la funzionalità sul nostro iPhone.

Scaricate l'ultima versione (125.1) dell'applicazione Google dall'App Store; Tenete premuto su una zona vuota della Home di iOS 14; Fate tap sull'icona "+" presente in alto a destra; Premete sul riquadro "Google"; Scegliete tra i due widget disponibili, ovvero quello "piccolo" (solo ricerca Google) o quello "grande" (ricerca Google, ricerca vocale e modalità in incognito); Fate tap sul pulsante "Aggiungi widget" e posizionatelo dove volete.

Insomma, adesso è possibile impostare dei widget di Google su iOS. Potete darci un'occhiata tramite gli screenshot presenti in calce alla notizia.

Per il resto, stando anche a quanto riportato da 9to5Mac, Apple ha già rilasciato la Beta di iOS 14.2 agli sviluppatori. Quest'ultima include delle novità interessanti, come un player musicale rivisto e un toggle per rilevare una canzone più rapidamente tramite Shazam.