iOS 15.0.1 disponibile in Italia: c'è un fix importante, ecco i dettagli

Non è passato poi così tanto tempo dal rilascio della versione stabile di iOS 15. Tuttavia, è già arrivato il momento di iOS 15.0.1, che porta con sé un fix non di poco conto.

In particolare, stando anche a quanto riportato da Engadget e PhoneArena, l'azienda di Tim Cook ha rilasciato ufficialmente il succitato update anche per risolvere un bug legato allo sblocco tramite Apple Watch. Infatti, alcuni utenti che hanno già deciso di passare alla nuova gamma di smartphone iPhone 13 hanno riscontrato dei problemi in tal senso con iOS 15. Capite bene che si tratta di una "noia importante", in quanto ormai la possibilità di effettuare lo sblocco tramite lo smartwatch è entrata a far parte della routine di un buon numero di persone.

Ora Apple ha dunque "messo una pezza" al problema, consentendo anche a coloro che hanno deciso di optare per iPhone 13 di poter usufruire dello sblocco tramite Apple Watch. In ogni caso, l'arrivo di un nuovo aggiornamento era nell'aria, in quanto le segnalazioni relative a bug di iOS 15 non sono state poche nell'ultimo periodo. Alcune persone si aspettavano dunque un rilascio della versione iOS 15.1 con diversi fix, ma per il momento la società di Cupertino ha semplicemente reso disponibile l'update alla versione minore 15.0.1.

Al netto di questo, possiamo confermarvi che l'aggiornamento è già disponibile anche in Italia, come potete vedere negli screenshot presenti in calce alla notizia. Per installare l'update, potete semplicemente passare per la classica procedura, partendo dalle impostazioni dell'iPhone. Per il resto, come potete ben immaginare, è arrivato anche iPadOS 15.0.1.