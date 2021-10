iOS 15.0.2 disponibile in Italia: arrivano fix importanti per gli iPhone

Arriva così, come un fulmine a ciel sereno, un aggiornamento che non esattamente tutti si aspettavano per quel che riguarda gli iPhone. Infatti, a relativamente pochi giorni dall'uscita dell'update ad iOS 15.0.1, Apple ha ufficialmente rilasciato anche iOS 15.0.2. Tra l'altro, in ballo ci sono dei fix importanti.

Infatti, stando anche a quanto riportato da The Verge e MacRumors, la società di Cupertino ha scelto di rendere disponibile per tutti l'aggiornamento dopo relativamente poco tempo rispetto al precedente per sistemare alcune questioni. Su tutte, il bug della possibile scomparsa delle foto. Infatti, diversi utenti iPhone avevano segnalato che in alcuni casi le immagini salvate a partire dall'app Messaggi "scomparivano" una volta eliminato il messaggio o thread correlato. Una "noia" non di poco conto.

Per il resto, ci sono svariati fix di altro tipo. Ad esempio, AirTag in determinati contesti poteva non apparire correttamente per quel che riguarda la funzionalità Dov'è. Inoltre, Apple fa riferimento a "importanti aggiornamenti alla sicurezza per iPhone". Insomma, il motivo per cui l'azienda di Tim Cook si sta muovendo di "versione minore in versione minore" sembra essere chiaro: la volontà probabilmente è quella di sistemare un po' tutti i problemi principali degli utenti prima di muoversi verso la versione 15.1 (e non 15.0.1 o 15.0.2).

In ogni caso, a fianco dell'aggiornamento di iOS sono arrivati anche iPadOS 15.0.2 e watchOS 8.0.1. Per il resto, se avete intenzione di aggiornare il vostro iPhone, vi basta semplicemente passare per la classica procedura, ovvero aprire le Impostazioni, recarvi nella sezione "Generali", fare tap sulla voce "Aggiornamento Software", attendere la verifica degli aggiornamenti e premere sul tasto "Scarica e installa". Possiamo confermarvi che il rollout è già iniziato anche per l'Italia, come potete vedere negli screenshot presenti in calce alla notizia.