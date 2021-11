iOS 15.2: arriva la Beta 2 con le funzioni Legacy Contacts e Nascondi la mia mail

iOS 15.2 è stato rilasciato in versione beta a fine ottobre: dopo due settimane di testing, però, Apple ha pubblicato la beta 2 di iOS 15.2, che contiene alcune nuove feature, tra cui i Legacy Contacts, un aggiornamento di Trova il mio device, e due update per l'app TV e per l'app Mail.

La novità più interessante dell'update sono sicuramente i Legacy Contacts, ovvero dei contatti "di fiducia" selezionati dagli utenti e che avranno la possibilità di accedere al loro ID Apple in caso di malattia, di impedimento o di morte. In particolare, le persone selezionate come Legacy Contacts potranno ottenere le vostre foto, i vostri messaggi, i file, i contatti, i calendari e persino gli eventi a cui avete partecipato, le app e i backup dei device. In altre parole, a questi contatti non sarà consentito l'accesso solo alle vostre password e ai media sotto licenza (come musica e film comprati dallo store di Apple).

Riguardo alle altre novità, segnaliamo che Apple ha aggiunto la feature "Item That can Track Me" nell'app Trova iPhone: la feature permetterà agli utenti di cercare oggetti vicini che potrebbero essere usati per reperire la loro posizione. Una volta attivata la funzione, il telefono effettuerà una scansione degli oggetti Bluetooth o con GPS nelle vicinanze e verificherà se alcuni tra di essi (come le AirTags o altri device) permettono ad altri dispositivi di conoscere la posizione dell'utente: in caso di risposta affermativa, l'app fornirà delle informazioni su come disabilitare il device potenzialmente pericoloso.

L'app TV ha ricevuto un redesign completo in iOS 15, ma con iOS 15.2 si è aggiunta all'applicazione anche la tab Store, che permettere di comprare film e serie TV in-app. La tab è separata da quella di Apple TV+, e comprende ovviamente solo contenuti che non fanno parte del servizio in abbonamento.

Anche l'app Mail ha ricevuto una nuova feature, denominata "Hide my Email": la funzione permetterà di nascondere l'indirizzo con cui è stata inviata una mail, sostituendolo con un altro generato casualmente dal device. La funzione può essere selezionata direttamente dall'app Mail, e può essere utile per chi tiene particolarmente alla propria privacy. La feature, comunque, può essere utilizzata solo da chi ha un piano iCloud+.

Infine, il nuovo update del software avrà un fix specifico per iPhone 13, che cambierà la policy di Apple in merito alle riparazioni degli schermi effettuate da terze parti: finora, infatti, la riparazione dello schermo fuori da un centro Apple disabilitava via software il Face ID di iPhone 13. Dopo le pressioni degli utenti, tuttavia, l'azienda di Cupertino ha deciso di fare marcia indietro rispetto alla propria politica di riparazione e mantenere attivo il Face ID anche a fronte di riparazioni del display effettuate da rivenditori non autorizzati.