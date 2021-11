iOS 15.2, perché Apple 'nasconde' le foto spinte? Il motivo è nobile

Tim Cook e soci hanno ufficialmente rilasciato la Beta 2 di iOS 15.2. In questo contesto, una particolare novità relativa alle foto spinte ha attirato particolarmente l'attenzione del pubblico. Tuttavia, va fatta chiarezza in merito.

L'opzione va attivata dai genitori ed è pensata per proteggere i più piccoli

Ebbene, stando anche a quanto riportato da The Verge e MacRumors, a partire dalla succitata versione del sistema operativo degli iPhone la società di Cupertino ha deciso di sfocare le immagini di nudo sull'app Messaggi. In parole povere, nell'ambito delle funzionalità Family Sharing, è stata introdotta un'opzione attivabile dai genitori pensata per evitare che i più piccoli entrino in contatto con immagini non adatte a loro (o che cerchino di inviare contenuti di questo tipo).

Nel caso il sistema rilevi qualche immagine "sospetta" in entrata o in uscita, oltre alla sfocatura applicata, l'utente viene avvisato che quel contenuto potrebbe non andare bene e vengono fornite delle indicazioni in merito a come contattare qualche persona fidata per farsi aiutare in merito alla situazione (essenzialmente, la funzionalità di Apple cerca di spiegare ai più piccoli in modo semplice che è bene stare alla larga da quel tipo di contenuto).

Non è la funzionalità di cui si è discusso molto: non vengono inviate notifiche ai genitori

La funzionalità introdotta nella Beta 2 di iOS 15.2 non invia notifiche ai genitori quando un utente decide di guardare immagini spinte. Infatti, quella funzionalità avrebbe potuto causare situazioni non propriamente piacevoli sotto vari punti di vista.

Insomma, la questione è sicuramente "intricata" ed è bene notare che la feature Communication Safety che abbiamo appena approfondito non è la stessa che ha fatto discutere in passato. Per maggiori dettagli sulla questione delle protezioni relative ai più piccoli, potete fare riferimento al portale ufficiale di Apple.

Per il resto, la Beta 2 di iOS 15.2 ha portato con sé novità anche per quel che riguarda la sicurezza relativa agli AirTag.