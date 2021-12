iOS 15.2, quando arriverà l'aggiornamento? Tutto imminente: dettagli e novità

In seguito al rilascio della Release Candidate di iOS 15.2, non sono in pochi coloro che si chiedono quando Apple rilascerà la versione stabile dell'aggiornamento. In questo contesto, sono emersi dei dettagli che lasciano intendere che sia tutto imminente.

Infatti, stando anche a quanto riportato da PhoneArena, bisogna ricordarsi che la succitata Release Candidate (RC) non è altro che la versione dell'update che generalmente precede quella "per tutti". Tra l'altro, come indicato anche da MacRumors, nella giornata del 10 dicembre 2021 è stata rilasciata anche una RC2, che sembra preludere all'imminente rilascio dell'aggiornamento in versione stabile.

La possibile data di uscita di iOS 15.2 è imminente

Più precisamente, secondo le ultime indiscrezioni, l'update dovrebbe arrivare per tutti nella settimana che precede quella di Natale 2021. In parole povere, già nella serata italiana del 13 dicembre 2021 (forse attorno alle ore 19:00) potrebbe avvenire il rilascio dell'aggiornamento anche per coloro che non stanno partecipando alla fase di test. Insomma, ormai sembra essere giunto il "momento clou".

Le novità dell'aggiornamento di Apple per gli iPhone

Perché l'update è atteso da un buon numero di utenti? Semplice: le novità che molto probabilmente verranno introdotte con la versione stabile di iOS 15.2 risultano interessanti sotto diversi punti di vista. Per intenderci, si fa riferimento, ad esempio, all'arrivo dell'abbonamento di Apple Music legato a Siri (4,99 euro al mese), nonché della funzionalità che segnala i componenti non originali dell'iPhone. Ci sono poi feature legate all'app "Dov'è" (per scovare eventuali AirTag altrui che stanno tracciando la posizione), così come non manca la possibilità di utilizzare indirizzi e-mail generati casualmente per rispondere ai messaggi di posta elettronica. Insomma, c'è anche una certa attenzione alla privacy.

Tra l'altro, gli utenti a quanto pare stanno rispondendo bene agli aggiornamenti software di Apple, basti vedere la già tutto sommato ampia adozione di iOS 15.