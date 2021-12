iOS 15.2 segnala i componenti 'sospetti' del vostro iPhone: come funziona

In seguito al rilascio della Release Candidate di iOS 15.2, gli appassionati stanno chiaramente approfondendo un po' tutte le novità introdotte da Apple. In questo contesto non rientra solamente l'abbonamento Voice Plan di Apple Music, dato che c'è anche altro. Ad esempio, una funzionalità che segnala i componenti "sospetti" dell'iPhone.

In particolare, stando anche a quanto riportato da MacRumors e PhoneArena, nonché come esplicitato dal portale di supporto ufficiale di Apple, si fa riferimento alla "verifica" da parte degli utenti di quanto avvenuto in fase di riparazione. In parole povere, a partire da iOS 15.2 basterà recarsi semplicemente nelle impostazioni per poter dare un'occhiata alla "cronologia" di ciò che è accaduto in questo contesto.

A cosa serve tutto ciò? Semplice: a verificare che i componenti utilizzati per sistemare l'iPhone siano "genuini", ovvero che siano stati ideati, testati e prodotti per garantire gli standard di qualità Apple. Insomma, si sta cercando di mettere dei "paletti" a quelle che sono le riparazioni che potrebbero non avvenire in centri autorizzati o simili.

Capite bene infatti che queste ultime potrebbero fare uso di componenti e strumenti "sospetti", nonché potenzialmente in grado di comportare problemi di vario tipo. In questo contesto, le informazioni aggiunte nelle Impostazioni di iOS (basterà recarsi nella sezione "Info" dell'area "Generali", le indicazioni compariranno sotto al numero di serie, ovviamente solamente nel caso siano state effettuate riparazioni) mirano a offrire all'utente la possibilità di diventare maggiormente consapevole in merito al lavoro effettuato. Inoltre, tutto ciò può chiaramente tornare utile quando si acquista un iPhone, in modo da comprendere al meglio qual è il suo stato.

Scendendo maggiormente nel dettaglio della novità, su iPhone XR, XS, XS Max e successivi (iPhone SE di seconda generazione incluso) sarà possibile vedere se la batteria è stata rimpiazzata e per le serie iPhone 11, iPhone 12 e iPhone 13 si aggiunge la possibilità di comprendere se è stato effettuato qualche "intervento" relativamente allo schermo. Infine, i possessori di un dispositivo della gamma iPhone 12 o iPhone 13 potranno ottenere ulteriori informazioni legate alla fotocamera.

Tra l'altro, la feature entra persino più nello specifico, in quanto può segnalare, oltre alla "genuinità" del componente, anche se in precedenza quest'ultimo è stato usato per un altro iPhone o se non sta funzionando come dovrebbe. Per quel che concerne le versioni di iOS precedenti alla 15.2, invece, viene "semplicemente" segnalata l'eventuale presenza di un componente "non genuino". In ogni caso, la presenza di un messaggio in tal senso non precluderà in alcun modo l'accesso alle funzionalità dell'iPhone.

Ricordiamo che per il momento iOS 15.2 è disponibile nella versione Release Candidate, ovvero quella che precede il rilascio per tutti. La funzionalità dovrebbe dunque arrivare tra non molto, ma al momento in cui scriviamo non è ancora integrata nella versione stabile del sistema operativo degli iPhone.

Per il resto, dovete sapere che recentemente Apple ha annunciato un programma di riparazioni fai da te, quindi questa mossa potrebbe essere vista anche nell'ottica di fornire alle persone maggiori strumenti per evitare "interventi" effettuati in modo "discutibile".