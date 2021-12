iOS 15.3: arriva la prima beta pubblica, ci sono novità rispetto a iOS 15.2?

Nemmeno due giorni dopo il rilascio della prima beta per sviluppatori di iOS e iPadOS 15.3, Apple ha deciso di pubblicare i due sistemi operativi mobile per tutti i beta tester, che possono scaricare iOS 15.3 e iPadOS 15.3 in beta installato il profilo di testing di Cupertino sul proprio device.

La release arriva a poco più di una settimana dalla pubblicazione di iOS e iPadOS 15.2 in versione stabile per tutti gli utenti, dunque l'aggiornamento a iOS 15.3 non dovrebbe farsi attendere a lungo prima di essere ufficialmente rilasciato dal colosso di Cupertino.

Purtroppo, ciò significa anche che iOS e iPadOS 15.3 non dovrebbero avere nuove feature, limitandosi al più alla correzione di bug e al miglioramento delle performance dei device. Si tratta in entrambi i casi di novità assolutamente positive, ma molti fan hanno criticato Apple per la mancanza di feature molto richieste come Universal Control su iPadOS e l'integrazione delle carte di identità su Wallet per iPhone. A peggiorare le cose vi è il fatto che Universal Control, tra le feature-chiave di iPadOS 15 e di MacOS Monterey, non è stato rilasciato su Mac né con MacOS Monterey 12.1 né con la beta pubblica di MacOS Monterey 12.2.

Apple ha di recente confermato che sia Universal Control che le carte di identità su Wallet arriveranno nel 2022, più specificamente nella primavera del prossimo anno: poiché le due feature non sono state implementate in iOS 15.3 e in MacOS Monterey 12.2, dunque, è possibile che gli aggiornamenti di sistema siano raccolte di fix minori, che potrebbero essere pubblicate poco dopo Natale o nel mese di gennaio per tutti gli utenti e che dovrebbero spianare la strada a un più corposo aggiornamento nel corso della primavera.

Universal Control è stato visto in azione solo alla presentazione di MacOS Monterey, lo scorso giugno, ma poi non è apparso in nessuna delle versioni beta del sistema operativo per Mac o su iPadOS. Al contrario, l'integrazione delle carte d'identità su Wallet è in fase di testing da mesi negli Stati Uniti, in particolare in Stati come l'Arizona, la Georgia, il Connecticut, l'Iowa, il Kentucky, il Maryland, l'Oklahoma e lo Utah. Non è chiaro quando (o se) la funzione sarà estesa al resto del mondo.