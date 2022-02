iOS 15.4, arriva la beta 3 per sviluppatori: ecco come funziona Face ID con mascherina

La seconda beta pubblica di iOS 15.4 è stata rilasciata meno di una settimana fa, ma oggi Apple ha già pubblicato la terza beta del sistema operativo, benché limitatamente agli sviluppatori. Allo stesso tempo, l'azienda di Cupertino ha anche pubblicato la terza beta per sviluppatori di iPadOS 15.4 e di MacOS Monterey 12.3.

La terza beta pubblicata da Apple conferma che iOS 15.4 e iPadOS 15.4 saranno aggiornamenti importantissimi per i sistemi operativi mobile di Cupertino, visto che introdurranno la possibilità di sbloccare gli iPhone con Face ID indossando la mascherina senza passare per Apple Watch. Purtroppo la feature è limitata ad iPhone 12 e iPhone 13 per questioni hardware, ma la sua esistenza è un grande passo avanti per iOS.

A quanto pare, la feature funziona esattamente come Face ID, ma concentra la scansione facciale del viso dell'utente nelle zone non coperte dalla mascherina, cioè nell'area attorno agli occhi e alla fronte. Al contempo, nella terza beta sono presenti anche 37 nuovi emoji, tutti parte del set Emoji 14, che possono essere utilizzati da chi possiede il sistema operativo mobile aggiornato.

Inoltre, la terza beta di iOS 15.4 migliora "tap to pay on iPhone", la funzione che fa degli iPhone dei veri e propri POS per determinate carte di credito e bancomat contactless, oltre che per carte abilitate ad Apple Pay e per altri wallet digitali. La feature, introdotta precedentemente nella beta 2 del sistema operativo, richiede il supporto dei provider delle carte di credito e dei POS per funzionare, perciò la vedremo in funzione solo con il lancio di iOS 15.4 per tutti gli utenti.

Sempre su iOS 15.4 sono poi stati trovati indizi sull'arrivo di carte di credito e patenti in Wallet, una feature molto richiesta dagli utenti e che presto potrebbe essere disponibile in alcuni Stati degli Stati Uniti d'America. Al contempo, Apple dovrebbe includere anche un widget di Apple Card nella nuova release del sistema operativo mobile.

Spostandoci ad iPadOS 15.4 e MacOS Monterey 12.3, invece, la novità maggiore è ancora Universal Control, una feature mostrata alla WWDC 2021 e più volte rinviata da Apple, che ora sembra essere pronta a fare il proprio debutto sui device supportati. Universal Control permetterà agli utenti di utilizzare un solo mouse e una sola tastiera per gestire più Mac e iPad al contempo, passando senza problemi da un device all'altro.

Infine, MacOS Monterey 12.3 garantirà anche la possibilità di aggiornare il firmware delle AirPods connesse al dispositivo, cosa che finora invece era possibile solo su iOS. Ad ogni modo, non abbiamo ancora una data d'uscita della versione pubblica delle Beta 3 di iOS 15.4, iPadOS 15.4 e MacOS Monterey 12.3.