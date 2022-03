iOS 15.4, Apple conferma la finestra d'uscita: è dietro l'angolo!

Ad una settimana dall'uscita della quinta beta pubblica di iOS 15.4, Apple ha confermato che il nuovo aggiornamento del sistema operativo di iPhone verrà rilasciato a breve. Si tratta di una notizia che farà la felicità dei fan di Cupertino, specie perché iOS 15.4 introduce varie nuove feature, come lo sblocco di iPhone con mascherina e Face ID.

iOS 15.4 sarà rilasciato la prossima settimana, cioè tra il 14 ed il 20 marzo. L'aggiornamento porterà con sé diverse nuove funzioni su iPhone: in particolare, la nuova versione di iOS permetterà lo sblocco di iPhone con Face ID anche indossando la mascherina, una feature importantissima in un periodo pandemico come quello che stiamo vivendo. Finora, infatti, l'unico modo per sbloccare un iPhone senza inserire il codice indossando un dispositivo chirurgico era quello di passare per Apple Watch, che non tutti gli utenti iPhone però possiedono.

Apple, inoltre, rilascerà Tap to Pay on iPhone, l'interessante feature che rende iPhone una sorta di POS capace di accettare pagamenti con carta di credito, wallet digitali e Apple Pay, ovviamente utilizzando il circuito Apple. La funzione è stata presente nelle ultime tre beta del sistema, ma non è stata operativa per via della mancanza del supporto delle aziende terze: sicuramente, però, le cose cambieranno con la release ufficiale di iOS 15.4.

Tra le altre feature di iOS 15.4, infine, troviamo ben 42 nuove emoji, una versione meno connotata in termini di genere della voce di Siri e degli avvisi anti-stalking per le AirTags, che sono stati integrati da Apple per evitare che i propri item tracker vengano utilizzati per furti, pedinamenti e reati connessi allo stalking.

In parallelo, la prossima settimana arriveranno anche iPadOS 15.4 e macOS Monterey 12.3, che includeranno la tanto attesa feature Universal Control, la quale permette di controllare più Mac e iPad con una sola tastiera e un solo mouse. Universal Control è stato annunciato alla WWDC del 2021, lo scorso giugno, ma Apple ha impiegato poco meno di un anno per implementarlo nei propri device.