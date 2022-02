iOS 15.4: arrivano le notifiche push per le web app ed il supporto per i siti AR/VR

Si continua a parlare di iOS 15.4, il nuovo aggiornamento per iOS 15 che è attualmente in fase beta e che si prospetta essere un pacchetto molto ricco di novità per gli utenti. Come abbiamo avuto modo di spiegare, con iOS 15.4 si potrà sbloccare lo smartphone senza mascherina, ma dalla versione dimostrativa arrivano altre novità.

Nella fattispecie, da un'analisi più accurata del codice sorgente viene suggerito che il major update per iOS 15 includerà anche alcune modifiche molto importante per Safari. Apple, infatti, starebbe finalmente lavorando per abilitare le notifiche push per le web app su iOS, ma anche l'API WebXR per il supporto ai visori per realtà aumentata e virtuale.

Queste funzioni sono state notate dallo sviluppatore Maximiliano Firtman, il quale suggerisce che l'OS includerà anche il supporto per le icone personalizzate universali: ciò vuol dire che i creatori delle web app non avranno più la necessità di aggiungere codice specifico per le icone delle web app di Safari. E' innegabile però che l'aggiunta più importante sia rappresentata dal supporto alle notifiche push proprio per quest'ultimo tipo di applicazioni: su macOS questo avviene da tempo, ma su iOS Apple non l'aveva mai abilitato.

iOS 15.4 beta include anche l'API WebXR, che fornisce il supporto per i visori per la realtà aumentata e virtuale sui siti web. Di default l'API è disattivata, ma si attiva nel momento in cui il dispositivo entra in contatto con gli headset supportati di iOS. Inutile dire che quest'ultima new entry ha nuovamente dato il via ai rumor sull'arrivo del visore Apple per la VR.