iOS 15.4 è arrivato: miriadi di novità, tra Green Pass, FaceTime e Siri

Dopo una lunga attesa e la conferma di Apple su iOS 15.4, sapevamo che era solo questione di tempo prima del rollout ufficiale. Ebbene, il momento è arrivato: scopriamo cosa si nasconde dietro il nuovo aggiornamento di iOS e iPadOS.

Tante le novità, più o meno sostanziali, con funzionalità interessanti e fix ad alcune problematiche note. In particolare, l'aggiornamento va a migliorare l'esperienza di diverse applicazioni, tra cui Face ID, che potrà essere utilizzato anche per il riconoscimento degli occhi, anche con la mascherina e senza Apple Watch, per lo sblocco, il riempimento automatico e i pagamenti Apple Pay, ma solo su iPhone 12 o superiore.

Non poteva mancare di certo una nuova ondata di Emoji, che si aggiungono alla collezione già presente sul sistema, tra cui volti, gesti delle mani e oggetti domestici.

Novità anche su FaceTime e SharePlay, che possono essere lanciati direttamente dalle app. Su Siri, invece, informazioni come ora e data saranno accessibili anche offline su iPhone XS, iPhone XR, iPhone 11 o versioni successive, oltre a opzioni aggiuntive per la voce.

Passando a uno degli argomenti più sensibili del momento, finalmente arriva anche in Unione Europea la Scheda vaccini all'interno del wallet, con supporto al Green Pass e dunque alla certificazione europea COVID-19.

Aggiunte e miglioramenti miscellanei riguardano poi:

La traduzione delle pagine web di Safari con supporto per l'italiano e il cinese (tradizionale)

L'app Podcast aggiunge i filtri degli episodi per le stagioni, gli episodi riprodotti, non riprodotti, salvati o scaricati

È possibile gestire domini e-mail personalizzati su iCloud da Impostazioni

La fotocamera sulla tastiera può essere utilizzata per aggiungere testo a note e promemoria

Le impostazioni per le chiamate SOS di emergenza sono state modificate

Nella Lente d'ingrandimento ora potrà essere usata la camera ultragrandangolare su iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max

Le password salvate ora possono essere arricchite con delle note

Come preventivato, iOS 15.4 è stato un super aggiornamento, ricco di funzionalità aggiuntive per migliorare l'esperienza tra sicurezza, pagamenti e certificazioni, in attesa di scoprire le novità di MacOS Monterey 12.3.