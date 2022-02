iOS 15.4, nella nuova beta arriva il nuovo sistema anti-staking con AirTag

A qualche giorno dall'annuncio del nuovo sistema anti-stalking in arrivo su AirTag, Apple è subito passata dalle parole ai fatti. Con l'ultima beta di iOS 15.4, lanciata nella serata di ieri, sono presenti una serie di funzionalità progettate proprio per prevenire gli utilizzi impropri dei localizzatori Bluetooth.

Le novità sono tante. Come spiegato da 9to5mac, c'è una nuova informativa sulla privacy che viene mostrata in fase di configurazione e che avverte gli utenti che è vietato utilizzare gli AirTag per rintracciare qualcuno senza il suo consenso, e potrebbe essere punito come un crimine dalle forze dell'ordine, le quali potrebbero richiedere dettagli sul proprietario di un AirTag, dal momento che questo è collegato direttamente all'ID Apple.

9to5mac, però, osserva anche che il nuovo iOS 15.4 ora può anche mostrare quando viene trovata una coppia di AirPods non collegate al proprio Apple ID. In questo caso viene visualizzata una notifica più specifica rispetto a quella precedente che mostrava un generico avviso di "accessorio sconosciuto".

Apple ha anche modificato le notifiche mostrate su iPhone quando rileva un AirTag sconosciuto: le notifiche in questo si sincronizzate con il rumore di avviso emesso dal localizzatore, allo scopo di renderle più evidenti.

La quarta beta di iOS 15.4 include anche una nuova voce di Siri in America.