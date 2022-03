iOS 15.4 consuma più batteria? Si moltiplicano le segnalazioni, ma facciamo il punto

Sono passati pochi giorni dal lancio di iOS 15.4, e sul web arrivano già le prime segnalazioni di problemi. Nella fattispecie, come riportato da BGR su Twitter si sarebbero moltiplicati i messaggi di utenti che lamentano, dall’installazione dell’update, un consumo più elevato della batteria.

Come si può vedere in calce, in una serie di tweet scelti dai colleghi, gli utenti non sembrano essere soddisfatti di come i loro dispositivi si comportino da quando hanno installato il nuovo major update. In alcuni casi sono interessati anche gli iPhone 13 Pro Max che, al netto di un utilizzo eccessivo, visto che sono stati lanciati sul mercato da pochi mesi non hanno sicuramente un grado di usura della batteria elevata.

Tuttavia, come abbiamo riportato anche in altre circostanze e per i precedenti aggiornamenti, è necessario fare delle precisazioni. Apple nella documentazione ufficiale del suo sistema operativo, infatti, spiega che dopo l’installazione o il reset di un dispositivo (così come quando lo si ripristina da backup), questo effettua in background una serie di operazioni che ovviamente vanno ad influire sulla batteria: si tratta dell’indicizzazione dei file e proprio la ricalibrazione della batteria. Processi come questi solitamente si esauriscono nel giro di pochi giorni, motivo per cui non è necessario allarmarsi o gridare allo scandalo. La ricalibrazione della batteria potrebbe proprio are la sensazione che questa si scarichi più rapidamente, ma in realtà non è così. Se dopo qualche settimana il problema persiste, allora potrebbe essere accaduto qualcosa, ma visto che iOS 15.4 è stato lanciato da poco, è probabile che le segnalazioni si riferiscano proprio a tali processi.

Ricordiamo che col nuovo aggiornamento Apple ha introdotto la possibilità di aggiungere il Green Pass al Wallet.