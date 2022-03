iOS 15.4 e macOS Monterey 12.3 si avvicinano: Apple ha rilasciato la quinta beta pubblica

Apple ha rilasciato la beta 4 di iOS e iPadOS 15.4 il 22 febbraio scorso, ma sembra essere intenzionata a lanciare quanto prima una versione stabile del suo prossimo grande update per sistemi operativi mobile, poiché nel corso delle scorse ore ha lanciato iOS 15.4 e iPadOS 15.4 in beta 5 prima per gli sviluppatori e poi per il pubblico.

Apple sta curando particolarmente il nuovo update del sistema operativo per smartphone e tablet, dal momento che iOS 15.4 sarà un aggiornamento di spessore per iPhone (come analogamente lo sarà iPadOS 15.4 per iPad): probabilmente, infatti, si tratterà dell'update più grande di iOS 15 prima del rilascio della successiva iterazione del sistema operativo.

Su smartphone, la feature più interessante è lo sblocco di iPhone 12 e 13 tramite Face ID anche indossando la mascherina e senza passare per Apple Watch. Il sistema, già presente nelle scorse beta, sembra essere stato migliorato in questa iterazione di iOS 15.4, e funziona esattamente come il Face ID standard, concentrandosi di più sulla zona degli occhi dell'utente nel momento in cui questi indossa una mascherina chirurgica.

Altro importante aggiornamento di iOS 15.4 è l'introduzione di Tap to Pay on iPhone, la feature che trasforma l'iPhone in un POS e permette pagamenti con carte di credito e Apple Pay utilizzando direttamente iPhone per accettare i pagamenti. La feature, come per le scorse versioni beta, non è ancora funzionante, perché manca l'attivazione dei servizi terze parti per le carte di credito.

Infine, sempre su iPhone troviamo le feature anti-stalking tramite AirTag diventate necessarie dopo che gli item tracker di Apple si erano resi involontariamente complici di furti, rapine, stalking e altri crimini. Ora, quando un utente entra nel raggio d'azione di un AirTag e lo identifica tramite l'app "Dov'è", quest'ultima mostra un messaggio che spiega che è illegale usare AirTag per il tracciamento di altre persone.

Su tablet, invece, la funzione più attesa resta l'implementazione di Universal Control, che verrà al contempo inserita anche su MacOS Monterey 12.3: la feature, annunciata da Apple a giugno, permetterà di controllare più iPad e Mac con la stessa combinazione di mouse e tastiera in maniera estremamente intuitiva.

Universal Control è arrivato anche su Mac con le scorse beta di MacOS Monterey 12.3, ma è notizia delle scorse ore che, in parallelo alla beta 5 di iOS 15.4 e di iPadOS 15.4, Apple ha rilasciato la quinta beta anche della nuova iterazione di MacOS.

Quest'ultima, oltre al miglioramento di Universal Control, elimina Python 2 da tutti i Mac come linguaggio di programmazione supportato. Per questo, Apple ha spiegato agli sviluppatori di utilizzare altri linguaggi per le proprie app, come Python 3.