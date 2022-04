iOS 15.5, pubblicata la terza beta: arrivano gli acquisti in-app fuori dall'App Store

Solo una settimana fa, Apple ha rilasciato la seconda beta pubblica di iOS 15.5, che tra le altre cose conteneva il supporto ai Bancomat su Apple Pay. Oggi, a sette giorni di distanza, arriva la terza beta pubblica di iOS 15.5 e di iPadOS 15.5, insieme alla terza versione beta di macOS Monterey 12.4.

Al momento, purtroppo, non sembrano esserci differenze tra la seconda e la terza beta di iOS 15.5, anche se nel codice di quest'ultima versione del sistema operativo mobile sono stati ritrovati dagli sviluppatori ulteriori riferimenti all'app Apple Classical, che potrebbe rivoluzionare l'ascolto di musica classica su iPhone.

Inoltre, con la terza beta di iOS 15.5 pare che Apple abbia implementato un framework che permetterà agli sviluppatori di gestire acquisti in-app e abbonati fuori dall'Apple Store, reindirizzando gli utenti a siti web esterni per la gestione delle procedure di signup e di gestione degli abbonamenti e degli acquisti effettuati sulle app.

Infine, gli aggiornamento sembrano focalizzarsi anche sull'App Apple Pay Cash, che ora può essere ricaricata con gli iTunes Pass e che permette agli utenti, benché limitatamente ad alcuni Paesi del mondo, di inviare e di richiedere denaro ai propri contatti.

Per quanto riguarda l'aggiornamento di macOS Monterey 12.4 in beta 3, invece, non sembrano esserci novità di peso da segnalare. Semmai, Apple stessa sconsiglia l'aggiornamento a chi non sviluppa attivamente software per macOS, dal momento che esso blocca la retrocompatibilità dei device con Universal Control per i dispositivi rimasti a macOS Monterey 12.3 e iPadOS 15.4.

In parallelo, comunque, il colosso di Cupertino ha anche rilasciato il firmware 15.5 per Apple Studio Display, che finalmente sembra risolvere i problemi del monitor dell'azienda con la webcam integrata. Nello specifico, la fotocamera del device ha manifestato fin dal lancio problemi nella cattura di immagini in alta risoluzione: Apple ha spiegato che il problema è legato al software di Apple Studio Display e che è stato risolto con l'ultima versione del firmware per il monitor.