iOS 15.5, correte ad aggiornare il vostro iPhone: ci sono decine di fix di sicurezza!

Apple ha rilasciato iOS 15.5, iPadOS 15.5 e macOS 12.4 nella giornata di ieri. Vi abbiamo già raccontato le nuove feature che gli aggiornamenti portano con sé, ma a quanto pare Apple avrebbe lavorato molto ad alcuni miglioramenti "nascosti", introducendo decine di fix a vulnerabilità di sicurezza su iPhone, iPad e Mac.

In particolare, iOS 15.5 contiene 30 fix di sicurezza per falle e vulnerabilità di vario genere, molte delle quali erano condivise anche da iPadOS e sono state risolte con la versione 15.5 del sistema operativo per tablet. La lista dei fix è veramente lunghissima ed è stata pubblicata per interno dai colleghi di 9to5Mac.

Spiccano, tra le vulnerabilità risolte, diversi problemi al kernel di iOS e iPadOS che, se fossero stati scoperti da hacker e malintenzionati di vario genere, avrebbero potuto portare alla creazione di exploit decisamente gravi per iPhone e iPad, nonostante tutte le precauzioni che Apple tradizionalmente prende in merito. Tra le altre falle risolte ve ne è poi una per Safari, che permetteva il tracking degli utenti online anche durante la navigazione in modalità privata.

Il grosso dei fix, però, è stato effettuato su macOS 12.4, poiché l'aggiornamento introduce ben 50 nuovi fix contro vulnerabilità di sicurezza sparse su tutto il sistema operativo. Accanto a questi, poi, troviamo anche la risoluzione di alcuni bug piuttosto gravi nella compatibilità con Apple Studio Display, il cui firmware è stato a sua volta aggiornato nelle scorse ore.

Insomma, come sempre il consiglio è quello di aggiornare i vostri iPhone, iPad e Mac il prima possibile con le nuove versioni dei rispettivi sistemi operativi, che per il momento non sembrano avere alcuna "controindicazione" poco gradita. Intanto, invece, è iOS 16 ad avere problemi con dei bug, che potrebbero persino farne slittare la data d'uscita.