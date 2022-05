iOS 15.5 ed iPadOS 15.5 prossimi al lancio: ecco quando arriveranno e le novità

Si avvicinano al lancio iOS 15.5 ed iPadOS 15.5, gli ultimi major update per i due sistemi operativi in attesa della presentazione di iOS 16 che dovrebbe avvenire nel corso del keynote della WWDC 2022 di Giugno.

Nella serata di ieri, infatti, il colosso di Cupertino ha dato il via alla distribuzione delle Release Candidate dei due aggiornamenti, che possono essere scaricati dagli iscritti al programma di beta testing e dagli sviluppatori su iPhone ed iPad. Sostanzialmente si tratta delle versioni finali che, settimana prossima (probabilmente già martedì) saranno messe a disposizione degli utenti finali.

Rispetto ai precedenti major update, le novità introdotte da iOS 15.5 sono minori. E’ improbabile che Apple lanci già settimana prossima Apple Classical, l’app legata ad Apple Music che dovrebbe focalizzarsi esclusivamente sulla musica classica. Nella beta sono presenti dei riferimenti a tale lancio, ma è improbabile che avvenga già nelle prossime ore.

A parte le correzioni di bug, iOS 15.5 include una nuova funzione nell’applicazione Podcast che permette di limitare gli episodi memorizzati su iPhone, per liberare spazio ed eliminare automaticamente quelli meno recenti. Non è chiaro se sia stato corretto anche il bug di Apple Music segnalato dagli utenti nelle passate settimane e che aveva dato fastidio non poco.