iOS 15.7.1, la RC 'rompe' il Face ID su alcuni modelli di iPhone: le segnalazioni

Mentre Apple ha lanciato la seconda Release Candidate di macOS Venture, gli utenti che hanno installato la RC di iOS 15.7.1, anch’essa resa disponibile all’inizio della settimana sugli iPhone compatibili, segnalano problemi con il Face ID.

Su Reddit e Twitter, nello specifico, spiegano che su alcuni iPhone 12 Pro e 13 Pro il sistema di riconoscimento facciale non funzionerebbe più, e se tentano di reimpostare il sensore biometrico del viso ricevono un errore generico in cui si legge che il “Face ID non è disponibile”. Conseguentemente, quindi, non è più possibile utilizzare il Face ID per effettuare l’accesso allo smartphone o per confermare gli acquisti.

Al momento non è chiaro il motivo per cui si verifichino tali disservizi, ed i colleghi di MacRumors hanno provato a contattare Apple per un commento ma ancora non hanno ricevuto alcuna risposta dalla società americana.

iOS 15.7.1 è in programma per il lancio insieme ad iOS 16.1 il prossimo 24 Ottobre, e solitamente le Release Candidate sono identiche alle versioni finali che poi vengono distribuite qualche giorno dopo da Apple. La versione 15.7.1 dell’aggiornamento è in arrivo su iPhone 6s, iPhone‌ 6s Plus, iPhone SE di prima generazione, iPod touch di settima generazione, ‌iPhone‌ 7 e ‌iPhone‌ 7 Plus.