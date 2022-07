iOS 15, arriva il jailbreak: il team Odyssey pronto a rilasciare il tool Cheyote

Mentre ancora aspettiamo l'arrivo di iOS 15.6, ormai giunto alla sua seconda beta pubblica, gli sviluppatori del gruppo The Odyssey Team hanno annunciato che a breve verrà rilasciato il primo jailbreak per iOS 15, che al momento è un tool chiamato "Cheyote".

La notizia è stata data su Reddit da uno degli sviluppatori, ed è poi stata ricondivisa anche dal team di Odyssey su Twitter. Secondo lo sviluppatore, la produzione del tool "sta facendo ottimi progressi", perciò la sua release per la community del jailbreaking dovrebbe avvenire nel giro di qualche settimana o di un paio di mesi al massimo.

Se quanto riportato dagli sviluppatori fosse vero, Cheyote sarebbe il primo tool di jailbreaking per iPhone 13 e per diversi altri dispositivi, come iPad Mini 6. Sfortunatamente, pare che Cheyote non sia ancora compatibile con tutte le versioni di iOS e iPadOS 15, perciò alcuni utenti, soprattutto tra chi ha installato le ultime release del sistema, potrebbero non poter utilizzare il tool.

Nello specifico, Cheyote funziona su iOS 15.0 e iOS 15.1.1, insieme a tutte le release intermedie: considerato che iOS 15.1.1 è stato rilasciato a novembre 2021, è probabile che moltissimi iPhone e iPad siano ormai stati aggiornati a versioni successive del sistema operativo. Nonostante ciò, Odyssey Team ha spiegato che indende rendere Cheyote compatibili con iOS 15 fino alla release 15.4.1.

Vi ricordiamo comunque che Apple ha reso il jailbreaking più difficile su iPhone e iPad negli ultimi anni, nonché più rischioso da portare avanti per gli utenti. Inoltre, il jailbreak contrasta con l'End User License Agreement di Apple. Nonostante ciò, alcuni potrebbero comunque apprezzare le possibilità offerte da quest'ultimo, come il sideloading delle applicazioni o la modifica del software.