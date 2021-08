iOS 15, l'ultima Beta risolve un incredibile annoso problema per le foto

Signore e signori, finalmente dopo lungo tempo a quanto pare ci siamo: l'ultima Beta di iOS 15 sembra risolvere un annoso problema degli scatti effettuati con iPhone, che probabilmente avrete notato anche voi.

Fateci caso: scattate una foto a un determinato paesaggio e in una certa posizione compare un pallino verde. Eppure, quando avete effettuato lo scatto non c'era nulla in quella posizione. Ebbene, si tratta del cosiddetto lens flare, ovvero il riflesso dell'obiettivo. In parole povere, si fa riferimento a un artefatto visivo.

Certo, in alcuni contesti l'effetto generato dal lens flare è voluto, basti anche solamente pensare al noto regista J.J. Abrams, che nelle sue pellicole ne fa un uso creativo. Tuttavia, non tutti hanno le capacità del regista di "Star Trek" e infatti per gli utenti iPhone quel lens flare, che spesso in questo caso si presenta sotto forma di pallino verde, può potenzialmente "rovinare" le foto.

Ebbene, stando anche a quanto riportato da 9to5Mac e Gizmodo, nonché come fatto notare da alcuni utenti di Reddit, la Beta 4 di iOS 15 sembra rimuovere automaticamente il lens flare in fase di post-produzione. Insomma, finalmente un annoso e per alcuni "incredibile" problema degli scatti sembra andare "in pensione" (sembrerebbe non solo per gli iPhone 12, ma anche per i modelli precedenti). In ogni caso, non preoccupatevi: la Beta 4 di iOS 15 non rimuove in automatico il lens flare in quei contesti in cui è intenzionale (insomma, gli aspiranti J.J. Abrams non devono preoccuparsi).