iOS 15, come funziona su iPhone 6s e iPhone SE? La risposta non è scontata

iOS 15 è stato annunciato da pochi giorni, ma è un reveal arrivato in seguito all'evento WWDC 2021 ad aver attirato molto l'attenzione degli appassionati. Infatti, pochi minuti dopo il termine della conferenza, è stato svelato che iOS 15 è compatibile anche con iPhone 6s e iPhone SE, smartphone usciti rispettivamente nel 2015 e nel 2016.

Dato che sono passati diversi anni dall'arrivo sul mercato di questi dispositivi, non sono in pochi coloro che si sono chiesti come gira la nuova versione del sistema operativo su modelli "datati". Ebbene, non serve attendere molto per saperlo. Infatti, ricordiamo che è già stata rilasciata la prima build di iOS 15 destinata agli sviluppatori. Si tratta chiaramente di una versione preliminare, ma quest'ultima può già consentire di comprendere in che modo iPhone 6s e iPhone SE (prima generazione) "reggono" il nuovo "grande aggiornamento" del sistema operativo di Apple.

Stando anche a quanto riportato da Wccftech, ci ha pensato lo YouTuber iAppleBytes a eseguire tutti i test del caso (potete vedere il video tramite il player in apertura). I risultati sono tutt'altro che scontati: in alcuni casi, anche per via di bug, iOS 15 sembra non avere sempre la fluidità del precedente iOS 14.6 (ad esempio per quel che riguarda le animazioni), ma in realtà in generale i possessori di iPhone 6s e iPhone SE per il momento possono dirsi tutto sommato soddisfatti. Infatti, la Beta di iOS 15 dispone di una buona fluidità generale, considerati i dispositivi coinvolti.

In ogni caso, oltre a ribadire che iOS 15 è ancora in una versione Beta destinata agli sviluppatori, ricordiamo che gli smartphone citati hanno rispettivamente sei e cinque anni alle spalle. Insomma, per il momento sembra proprio che Apple stia "svolgendo bene i compiti". Quale sarà il risultato relativo alla release finale? Staremo a vedere.