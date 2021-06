iOS 15 consentirà di nascondere i vostri ex per non rovinarvi i ricordi fotografici

Apple con il nuovo iOS 15 per iPhone ha introdotto tante novità per l'applicazione Foto e per i Ricordi, che ora integrano anche Apple Music per consentire di creare video al proprio ritmo di musica preferito. Tuttavia, il colosso di Cupertino mira a rendere i ricordi meno "traumatici".

L'esempio lampante è rappresentato dalle fotografie dei propri ex o di una persona con cui non si hanno più rapporti. Come si può vedere nello screenshot presente in calce, pubblicato dai colleghi di MacRumors, con iOS 15 è stata implementata nei ricordi l'opzione "Feature This Person Less": quando selezionata, l'algoritmo interno che gestisce la funzione sarà addestrato per mostrare meno scatti con protagonisti determinate persone.

Già con iOS 14, nella schermata "Per Te" è stato aggiunto "Suggerisci meno ricordi come questi", ma anche l'opzione per rimuovere completamente una foto tra quelle suggerite. Apple, tuttavia, mira a potenziare ulteriormente il sistema, sulla scia dei feedback ricevuti dagli utenti che nel corso degli anni hanno segnalato la comparsa tra i ricordi di foto con persone indesiderate.

Al di fuori di quelle mostrate sul palco dell'Apple Park, iOS 15 include anche delle novità minori che sono emerse nei giorni successivi durante i panel tenuti alla WWDC e grazie alla beta per gli sviluppatori.