iOS 15, disponibile al download in Italia la terza build pubblica

Dopo aver rilasciato l'aggiornamento ad iOS 14.7.1, che tra l'altro rappresenta un update importante in termini di sicurezza, Apple è tornata a concentrarsi su coloro che stanno provando iOS 15. Infatti, è stata rilasciata un'altra build.

In particolare, stando anche a quanto riportato da MacRumors e 9to5Mac, nonché come potete vedere nello screenshot che potete trovare a corredo della notizia, la società di Cupertino ha avviato il rollout per quel che riguarda la terza versione pubblica di iOS 15 (che Apple in realtà chiama "Public Beta 4"). Possiamo confermarvi che l'aggiornamento si può già effettuare anche dall'Italia, in quanto abbiamo ricevuto la "notifica" sul nostro iPhone di fiducia.

Per quel che concerne le novità introdotte da questa versione di iOS 15, troviamo un rinnovato design per Safari, nonché un widget legato ai podcast. Si tratta in ogni caso, come potete ben immaginare, di un update che possiamo definire per certi versi "secondario". Tuttavia, la società di Cupertino sta lavorando duramente e il rilascio di questa build rappresenta un altro passo verso la release finale.

Per il resto, l'azienda di Tim Cook ha colto l'occasione per rilasciare nuove versioni pubbliche preliminari anche per iPadOS 15, watchOS 8 e tvOS 15. Insomma, sembra proprio sia arrivato il momento di aggiornare per coloro che hanno deciso di aderire al programma Beta. Se non lo avete già fatto, ricordiamo che potete seguire la nostra guida su come provare iOS 15 (ricordatevi tuttavia che si tratta di build non stabili, quindi è consigliato installarle in un dispositivo che non utilizzate nel quotidiano).