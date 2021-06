iOS 15 disponibile in Italia per il pubblico: Apple rilascia anche iPadOS

Sono giorni di "grandi aggiornamenti" lato software quelli che stanno portando alla conclusione di questo giugno 2021. Infatti, pochi giorni dopo l'arrivo della prima build ufficiale di Windows 11, Apple ha ufficialmente rilasciato iOS 15 e iPadOS 15 al pubblico.

In particolare, stando anche a quanto riportato da MacRumors, in queste ore la società di Cupertino ha rilasciato la prima versione Beta pubblica dei due sistemi operativi. Gli sviluppatori e gli utenti più "smanettoni" hanno già avuto modo di "mettere le mani" sulle novità del software tramite le build precedenti, ma ora anche il pubblico può facilmente iniziare a usare iOS 15 e iPadOS 15 (se lo vuole).

Infatti, è possibile registrarsi alla fase preliminare tramite l'apposito sito Web ufficiale di Apple (da consultare direttamente tramite il proprio iPhone o iPad). Basta semplicemente scaricare un profilo ed effettuare il download della versione Beta di iOS 15 o iPadOS 15. In parole povere, la procedura è molto simile a quella che abbiamo descritto lo scorso anno per iOS 14. Possiamo confermarvi che l'aggiornamento è già disponibile anche in Italia, come potete vedere dagli screenshot presenti in calce alla notizia.

Per il resto, potrebbe interessarvi consultare la lista dei dispositivi compatibili con iOS 15 (che include anche diversi modelli "datati"), nonché l'approfondimento sulle novità introdotte dall'atteso update. In ogni caso, chiaramente consigliamo di eseguire quantomeno un "backup di sicurezza" se avete intenzione di installare l'update sul vostro dispositivo principale (le Beta potrebbero risultare poco stabili, anche se in realtà ogni anno non sono in pochi coloro che decidono di "correre il rischio").



In ogni caso, sono stati rilasciati aggiornamenti anche per watchOS 8 e tvOS 15.