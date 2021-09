iOS 15 disponibile in Italia: gli utenti stanno già scaricando!

Lo avevamo già preannunciato nel nostro approfondimento su come prepararsi all'arrivo di iOS 15, ma adesso è tutto realtà: nella serata del 20 settembre 2021 Apple ha ufficialmente rilasciato la nuova versione del suo sistema operativo. Signore e signori, date il benvenuto ad iOS 15.

Infatti, stando anche a quanto riportato da ArsTechnica e MSPowerUser, la società di Cupertino ha reso disponibile in via ufficiale la versione stabile dell'OS, avviando il rollout per tutti. Possiamo confermarvi che l'aggiornamento è arrivato anche in Italia, in quanto non sono in pochi coloro che stanno già effettuando il download della nuova versione del sistema operativo degli iPhone.

Ricordiamo che per effettuare l'aggiornamento dovete aprire le Impostazioni dello smartphone, spostarvi nella sezione "Generali", fare tap sull'opzione "Aggiornamento software" e premere sul pulsante "Scarica e installa". Insomma, l'update avviene nelle classiche modalità a cui siete abituati, quindi non dovreste avere particolari problemi nel procedere.

Per il resto, dovete sapere che è stato rinviato l'arrivo del supporto alla rete Dov'è per le AirPods Pro ed AirPods Max. Per quel che concerne, invece, il resto, vi invitiamo a consultare il nostro approfondimento legato alle novità introdotte da iOS 15, nonché il "riassunto" relativo agli iPhone compatibili con iOS 15. In ogni caso, ricordiamo che Apple aveva già svelato la data di uscita di iOS 15 poco dopo l'evento di presentazione della gamma iPhone 13. Infine, dovete sapere che, a fianco di iOS 15, sono arrivate anche le nuove versioni di watchOS, iPadOS e tvOS.