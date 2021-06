iOS 15 facilita l'autenticazione a due fattori: addio Google Authenticator?

Alle novità di iOS 15 annunciate sul palco virtuale dell'Apple Park ieri, se ne stanno aggiungendo alte scovate dagli sviluppatori nella prime beta del nuovo sistema operativo. Una di questa potrebbe rendere praticamente inutile app come Google Authenticator.

Secondo quanto riportato da MacRumors, infatti, nella nuova release del sistema operativo Apple avrebbe integrato un Authenticator che consentirà di utilizzare i dispositivi iOS per genere i codici di verifica richiesti dall'autenticazione a due fattori per validare il login.

Attualmente infatti la maggior parte degli utenti si affidano ad app come Google Authenticator ed Authy, che però devono essere impostate ogni volta che si effettua il reset di un device. Con iOS 15 ciò potrebbe non essere più necessario e gli utenti non dovranno più affidarsi ad un'app di terze parti.

Nella descrizione si legge che iOS 15 è in grado di generare "codici di verifica necessari per una maggiore sicurezza al momento del login. Se un sito offre l'autenticazione a due fattori, puoi impostare i codici di verifica nel pannello Password in Impostazioni: non è necessario scaricare un'app aggiuntiva. Una volta impostati, i codici di verifica vengono compilati automaticamente quando accedi al sito".

Insomma, iOS 15 farà tutto da solo e non sarà nemmeno necessario inserire i codici a mano quando si accede su iPhone o iPad ad un sito che richiede l'autenticazone a due fattori.

Tra le altre novità emerse, iOS 15 potenzierà ulteriormente Dov'è.