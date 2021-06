iOS 15, la funzione Live Text sarà compatibile solo con alcuni modelli di iPhone ed iPad

Nel corso della presentazione del nuovo iOS 15 Apple ha anche mostrato la nuova funzione "Live Text" che permette di copiare il testo presente nelle immagini. Tuttavia, il colosso di Cupertino non ha specificato che la funzione è compatibile solo con alcuni modelli di iPhone ed iPad.

Secondo quanto riferito nei documenti ufficiali, infatti, Live Text richiede il processore A12 Bionic e modelli successivi per funzionare. Ciò vuol dire che sarà accessibile solo dagli iPhone ed iPad lanciati sul mercato dal 2018 in poi, tra cui:

iPhone 6S e successivi

iPhone SE (prima generazione) e successivi

iPad (quinta generazione) e successivi

iPad Air (seconda generazione) e successivi

iPad mini (quarta generazione) e successivi

iPad Pro (prima generazione) e successivi

Apple spiega che quella che è stata definita da molti come la novità più impressionate implementata nel nuovo iOS sfrutta il Neural Engine e l'applicazione Fotocamera per "riconoscere e copiare rapidamente il testo, come le password del WiFi" o altro. "Con Visual Look Up, gli utenti possono saperne di più sull'arte e sui monumenti di tutto il mondo, ma anche sulle piante e sui fiori presenti in natura, oltre che sulle razze di animali domestici e persino sui libri" continua la descrizione.

La limitazione quindi è prettamente di natura hardware: le due nuove funzioni richiedono una potenza di elaborazione elevata che è garantita solo dagli ultimi chip.