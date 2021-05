iOS 15 sarà in grado di monitorare ciò che mangiamo? Il nuovo rumor in rete

Mentre si avvicina sempre più la presentazione di iOS 15, che dovrebbe avvenire nel corso della WWDC in programma il prossimo giugno, continuano ad emergere indiscrezioni su ciò che sarà in grado di offrire il nuovo sistema operativo della casa di Cupertino. Quest'oggi è emersa una voce su una funzione interessante.

Nello specifico, su Twitter una fonte ha parlato con Connor Jewiss ed ha rivelato alcune possibili novità che potrebbero vedere la luce nel nuovo iOS 15.

Jewiss, nello specifico, suggerisce che Apple avrebbe intenzione di aggiungere una nuova funzione di tracciamento del cibo attraverso l'applicazione Salute. Non sono stati diffuse molte informazioni sul funzionamento, però: resta da capire come farà l'applicazione a tracciare il cibo mangiato dagli utenti. Non è infatti escluso che possa semplicemente consentire agli utenti di aggiungere cosa mangiano manualmente.

La stessa fonte ha anche affermato che sono previste delle importanti modifiche a livello d'interfaccia grafica, ed alcune piccole novità al tema scuro e per l'applicazione messaggi.

Si parla nuovamente di un profondo rinnovamento al sistema di notifiche con iOS 15, di cui aveva parlato nelle passate settimane anche Mark Gurman di Bloomberg in una serie di articoli.

La presentazione resta prevista per il day one della WWDC di Apple, che prenderà il via a giugno.