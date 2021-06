iOS 15, iPadOS 15, watchOS 8 e macOS Monterey: quando usciranno? La risposta

Si è da poco concluso l'evento legato all'edizione 2021 della WWDC, durato quasi due ore, in cui Apple ha presentato miriadi di novità relative ai suoi sistemi operativi. Ebbene, per concludere il keynote, Tim Cook ha risposto alla domanda che un po' tutti si stavano ponendo, svelando quando usciranno iOS 15, iPadOS 15, watchOS 8 e macOS Monterey.

In realtà il CEO della società di Cupertino è rimasto un po' sul "vago", affermando semplicemente che tutti gli aggiornamenti legati ai succitati OS arriveranno durante l'autunno. Tuttavia, alcune persone avranno modo di mettere alla prova le novità offerte da questi sistemi operativi molto prima, in quanto già da oggi 7 giugno 2021 sono disponibili le versioni beta destinate agli sviluppatori.

Dal prossimo mese, invece, arriveranno anche le beta pubbliche. Insomma, se rientrate tra coloro che non vedono l'ora di "mettere le mani" in prima persona sulle novità presentate durante la conferenza odierna, dovete sapere che non manca poi così tanto. Per il resto, ricordiamo che su queste pagine potete approfondire tutti gli annunci effettuati da Apple.

In particolare, potrebbe interessarvi consultare un "riassunto" delle novità di iOS 15, così come potreste voler approfondire i grandi cambiamenti relativi a iPadOS 15. Non è poi mancato il reveal di watchOS 8, nonché quello di macOS Monterey (chi ha detto Universal Control?). Infine, dovete sapere che HomePod Mini si appresta a sbarcare in Italia. Insomma, le novità non mancano di certo.