È il giorno di iOS 15, iPadOS 15, watchOS 8 e tvOS 15: a che ora arriveranno in Italia?

Oggi, lunedì 20 Settembre 2021, Apple lancerà iOS 15, insieme ai nuovi iPadOS 15, watchOS 8 e tvOS 15. Come sempre, facciamo il recap su come preparare i dispositivi ed a che ora effettuare il download.

Come prepararsi al lancio di iOS 15?

La prima cosa da fare, ovviamente, è effettuare un backup dei dati presenti sul proprio dispositivo su iCloud o PC tramite iTunes. Questa procedura è estremamente importante in quanto consente di mettere in sicurezza ciò che si ha su iPhone ed iPad da eventuali problemi con il processo d'aggiornamento.

A che ora sarà disponibile iOS 15 in Italia?

Come al solito, Apple lancerà i major update nella serata italiana. Seguendo il classico protocollo e la classica tabella di marcia, possiamo ipotizzare un via alla distribuzione intorno alle 19 di stasera, o comunque qualche minuto dopo.

Da quell'orario in poi vi consigliamo di controllare attraverso il menù Impostazioni-Generali-Aggiornamento software per dare il via all'aggiornamento immediatamente.

Consigliamo anche di effettuare l'installazione con l'iPhone collegato alla rete elettrica: Apple comunque non consente di effettuare l'installazione con la carica inferiore al 50%.

Per tutte le informazioni sugli iPhone ed iPad compatibili con iOS 15 ed iPadOS 15, vi rimandiamo al nostro approfondimento che abbiamo pubblicato su queste pagine nel weekend.