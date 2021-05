iOS 15, i vostri iPhone e iPad saranno compatibili? La lista preliminare

Nonostante l'aggiornamento alla versione 14.5 di iOS sia arrivato solamente da poche settimane, gli appassionati del mondo della tecnologia hanno già lo sguardo rivolto al prossimo importante update. Non sono infatti in pochi coloro che stanno cercando di comprendere se il proprio dispositivo supporterà iOS 15.

Infatti, negli ultimi giorni si sta vociferando molto in merito a questo update, tanto che ci sono già indiscrezioni relative alla possibile data di presentazione. In particolare, quest'ultima dovrebbe rientrare nel mese di giugno 2021, quindi non sembra mancare molto. Questo ha ovviamente messo iOS 15 al centro dei riflettori. Ebbene, stando anche a quanto riportato da Wccftech, nel corso delle ultime ore è comparsa online una presunta lista preliminare degli iPhone e iPad compatibili con il prossimo "grande aggiornamento" di iOS/iPadOS.

Nella lista, che chiaramente non è stata confermata ufficialmente, compaiono iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 mini, iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro, iPhone XS Max, iPhone XS, iPhone 11, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8, iPhone 7, iPhone 8 Plus, iPhone 7 Plus, iPhone SE 2, iPod touch (settima generazione), iPad Air 4, iPad 8 da 10,2 pollici, iPad Pro da 11 pollici (prima e seconda generazione), iPad Pro da 12,9 pollici (terza e quarta generazione), iPad Pro da 10,5 pollici (prima generazione), iPad Pro da 12,9 pollici (seconda generazione), iPad (quinta generazione), iPad (sesta generazione), iPad mini (quinta generazione), iPad Air (terza generazione), iPad da 10,2 pollici (settima generazione), iPad Pro da 9,7 pollici (prima generazione) e iPad Pro da 12,9 pollici (prima generazione).

In parole povere, i "grandi nomi" che dovrebbero essere lasciati fuori sono iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone SE (prima generazione), iPad mini 4 e iPad Air 2. Insomma, si tratta di dispositivi originariamente lanciati tra il 2014 e il 2016, quindi sembra proprio che Apple abbia deciso di togliere il supporto a questi modelli datati. Sarà davvero così? Staremo a vedere, attualmente sono solamente indiscrezioni.