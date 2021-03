iOS 15 e macOS 12 fanno la loro comparsa nel codice ufficiale Apple

In seguito alle prime avvisaglie relative ai presunti dispositivi compatibili, torniamo a trattare su queste pagine iOS 15, affiancato questa volta da macOS 12. Infatti, sono emerse online delle informazioni interessanti, che lasciano intendere che Apple si stia già mettendo al lavoro in merito a questi aggiornamenti software.

In particolare, stando anche a quanto riportato da 9to5Mac e iDownloadBlog, all'interno del codice relativo a WebKit, ovvero il motore di rendering per browser Web realizzato dalla società di Cupertino, ci sono alcuni riferimenti alle succitate versioni dei sistemi operativi dell'azienda di Tim Cook. In ogni caso, ovviamente non ci sono molti dettagli in merito, in quanto si tratta semplicemente delle prime "citazioni" relative ai prossimi "grandi aggiornamenti" di iOS e macOS.

Ricordiamo infatti che la società di Cupertino sta lavorando duramente per aggiornare i suoi sistemi operativi, come dimostra il recente rilascio di alcuni update fortemente improntati sulla sicurezza. Nel frattempo, non sono in pochi coloro che stanno attendendo il rilascio dell'aggiornamento relativo alla versione 14.5 di iOS, che dovrebbe arrivare per tutti tra non molto.

In ogni caso, lato software, gli occhi degli appassionati sono chiaramente puntati sull'edizione 2021 della WWDC, che si terrà solamente online. Staremo a vedere cosa si inventerà questa volta l'azienda di Cupertino.