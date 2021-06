iOS 15 e macOS Monterey guardano sempre più al gaming: annunciata una nuova feature

Nel corso dei panel dedicati al nuovo iOS 15, Apple ha svelato nuove informazioni sul sistema operativo per iPhone che debutterà il prossimo autunno. Nello specifico, il colosso di Cupertino si è soffermato sulla possibilità di registrare video gameplay su iOS 15, iPadOS 15 e macOS Monterey.

Secondo quanto affermato, i software introducono la possibilità di catturare e salvare gli ultimi 15 secondi di gioco attraverso la pressione prolungata su un pulsante scelto sul controller da gaming.

Ciò vuol dire che non bisognerà interrompere la sessione di gioco ed attivare manualmente il tool di iOS o macOS: basta semplicemente premere a lungo sul pulsante Share o Crea sui controller di Xbox Series X|S o sul DualSense di PS5 per avere in galleria la clip dei 15 secondi precedenti, in modo tale da condividerla con gli amici o pubblicarla sul web.

Apple descrive questa funzione come "un modo fantastico per consentire ai giocatori di catturare una grande battaglia contro un boss, una straordinaria mossa combinata o un game over epico".

Con il passare delle ore, come ampiamente prevedibile e come avvenuto anche in passato, stanno emergendo le novità minori che andranno a comporre il pacchetto di aggiornamenti per iOS, iPadOS e macOS che debutteranno sui dispositivi del colosso di Cupertino il prossimo autunno e che entreranno in beta pubblica a Luglio.