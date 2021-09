iOS 15, si moltiplicano le segnalazioni di bug: iOS 15.1 in arrivo a breve?

Qualche ora fa su queste pagine abbiamo riportato i problemi col touchscreen di iPhone 13 causati da iOS 15. Ebbene, altri rapporti emersi in rete riferiscono che il major update starebbe provocando non pochi grattacapi agli utenti.

Come riportato da Gizchina, infatti, i bug segnalati dagli utenti con iOS 15 sono di diverso tipo ed includono:

Impossibilità a sbloccare l'iPhone usando l'Apple Watch quando si indossa la mascherina. In alcuni casi non sarebbe proprio possibile impostare questo metodo di sblocco;

Mirino dell'app Fotocamera non funzionante;

Impossibilità a riattivare gli iPhone 13 col tap;

Schermi che non rispondono dopo lo sblocco: anche dopo lo sblocco tramite riconoscimento facciale, se si fa swipe verso l'alto non succede nulla;

App Mail che si blocca all'improvviso;

Storage pieno senza motivo (ne abbiamo parlato nella news dedicata al lancio della beta di iOS 15).

Apple ha riconosciuto la maggior parte dei problemi ed ha promesso di metterci una pezza appena possibile. Ad esempio, il problema con lo sblocco tramite Apple Watch è stato già affrontato con la beta 2 di iOS 15.1, e gli interessati possono installarla attraverso il programma pubblico.

Per risolvere tutti i bug in questione però probabilmente bisognerà attendere iOS 15.1, che a questo punto potrebbe arrivare anche in anticipo proprio a causa della mole di disservizi. A conferma di tale ipotesi anche alcuni rapporti emersi in rete, che suggeriscono un lancio a stretto giro di orologio.