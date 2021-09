iOS 15, ecco tutte le novità che non arriveranno sui modelli precedenti

In occasione del rilascio ufficiale, abbiamo già provato a fare chiarezza sui dispositivi Apple compatibili con iOS 15. In realtà, però, non tutti i dispositivi compatibili riceveranno tutte le funzionalità. Scopriamo le differenze.

Stando alla pagina ufficiale del supporto, molte funzionalità richiedono la presenza a bordo di un chip Apple A12 Bionic o superiore. Già per questo motivo, molti dispositivi verranno tagliati fuori. Queste le funzionalità che richiedono la presenza di SoC recenti:

Modalità portrait su FaceTime con effetto bokeh

Spatial Audio su FaceTime, che localizza le voci in base alla loro disposizione sullo schermo

Soppressione intelligente dei rumori su FaceTime

Modalità Wide Spectrum su FaceTime, che amplifica i rumori ambientali

Mondo in 3D interattivo nell'app Mappe

Indicazioni a piedi con indicazioni passo passo in realtà aumentata nell'app Mappe

Mappe più dettagliate nelle città compatibili, tra cui San Francisco, Los Angeles, New York e Londra

Live Text, funzione che permette di copiare, incollare, cercare o tradurre il testo nelle foto

Elaborazione vocale delle richieste Siri in locale

Richieste Siri offline senza una connessione Internet per timer, sveglie, telefonate, messaggistica, condivisione, avvio di app, controllo della riproduzione audio e apertura delle impostazioni

per timer, sveglie, telefonate, messaggistica, condivisione, avvio di app, controllo della riproduzione audio e apertura delle impostazioni Scorrere verso l'alto o verso il basso durante la ripresa di un video QuickTake per zoom-in e zoom-out

Possibilità di aggiungere le chiavi di casa, hotel e auto nell'app Wallet

Dettatura da tastiera sul dispositivo che esegue tutte le operazioni offline

Dettatura da tastiera continua, anziché con un limite di 60 secondi per richiesta

Nuovi sfondi animati nell'app Meteo con una rappresentazione più accurata per la posizione del sole, delle nuvole e delle precipitazioni

Insomma, le novità che necessitano di un chip Bionic delle più recenti iterazioni sono davvero tante. In ogni caso, molte altre funzionalità e migliorie saranno presenti anche sui dispositivi precedenti, per l'esattezza tutti i device attualmente aggiornati a iOS 14, quindi anche l'ottimo iPhone X e l'iPhone SE.

Fra le numerose questioni in sospeso dopo il rilascio, tiene ancora banco quella relativa all'autonomia. Ecco dunque il confrontone sulla batteria degli iPhone con iOS 15.